شكرا لقرائتكم خبر عن تحفيز الطيران وضوابط الحج والعمرة.. أبرز إجراءات السياحة والآثار خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير الحصاد لعام 2024 الصادر عن وزارة السياحة والآثار عن أبرز الإجراءات التنظيمية بقطاعي السياحة والآثار والوزارة والجهات التابعة والتي صدرت خلال العام، وهي:

‎• فبراير: توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، لإعداد مخطط استراتيجي للمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة.

‎• فبراير: قرار وزير السياحة والآثار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023.

‎• أبريل: قرار وزير السياحة والآثار بإلزام كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة في محافظة البحر الأحمر (كمرحلة ثانية)، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.

‎• مد برنامج تحفيز الطيران حتى 29 أكتوبر 2024، مع إجراء بعض التعديلات عليه حيث كان من المقرر أن ينتهي العمل به نهاية شهر أبريل 2024، كما تم مد البرنامج لموسم الشتاء الحالي، مع إجراء بعض التعديلات عليه.

ديسمبر: قرار وزير السياحة والآثار باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن اعتماد جدول وظائف هيئة المتحف، ليكون بذلك أول هيكل تنظيمي للمتحف منذ افتتاحه عام 2021.

‎• 22 مايو: إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وتضم غرف شركات ووكالات السفر والسياحة، والمنشآت الفندقية، والمنشآت والمطاعم السياحية، وسياحة الغوص والأنشطة البحرية، والعاديات والسلع السياحية.

‎• 29 يونيو: إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

‎• 12 أغسطس: قرار وزير السياحة والآثار بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك في ضوء القانون رقم 27 لسنة 2023 الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية، وبناء على قرار اللجنة القضائية المُشرفة على الانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.

‎• 11 سبتمبر: اعتماد الوزير للضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، ومن أبرز المستجدات هذا العام عودة رحلات العمرة البري والبحري.

‎• 19 نوفمبر: اعتماد الوزير للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، ومن بين ما تضمنته هذا العام العديد من البرامج التي روعى فيها تنوع الشرائح المجتمعية وتشمل هذه المستويات تقسيمات متنوعة لفئات الخمس نجوم (مستوى أ - ب)، والاقتصادي (مستوى أ – ب -ج)، والبري (مستوى أ – ب -ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.