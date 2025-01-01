شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمنظمة التحرير الفلسطينية: حكومة نتنياهو ترتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحالية، ترتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين.



وأوضح مداني، خلال مداخلته في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية" أن هذه هي المرة الأولى منذ نكبة 1948 التي يصل فيها فاشيون جدد إلى مراكز صنع القرار في إسرائيل، ويمتلكون تأثيرًا كبيرًا على السياسات الإسرائيلية.



وأشار مجدلاني ، إلى صدور قرارين دوليين مهمين، الأول صدر عن محكمة العدل الدولية، التي وصفت ما يحدث في غزة بأنه حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، وقرارها بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، ومع ذلك رفضت إسرائيل التعاون مع المحكمة أو الاعتراف بقراراتها، والقرار الثاني فقد صدر عن المحكمة الجنائية الدولية، التي اعتبرت نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت مجرمي حرب، وأصدرت مذكرات توقيف دولية بحقهما.