شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل دواعى السفر على dmc.. بعد عرضه watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق العرض الأول لمسلسل دواعي السفر على شاشات التليفزيون، عبر شاشة dmc، وذلك بعد عرضه حصريا على منصة watch it، حيث يعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء فى الثامنة والنصف مساء، وتتم إعادة عرض المسلسل من الأحد للخميس في الساعة 1:30 مساء.

يعرض مسلسل دواعى السفر أيضاً على قناة dmc دراما الساعة 11 مساء، مع إعادة أولى فى الساعة 8 صباح اليوم التالى، والإعادة الثانية في الساعة 4 مساء.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، وعرض على منصة watch it ومن أعمالها الأصلية في يونيو الماضى و من بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.