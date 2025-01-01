شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-1-2025.. عيار 14 بـ184.00 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى السعودية، حيث سجل جرام الذهب عيار 22مبلغ 289.00 ريال، أما سعر الذهب عيار 18 مبلغ 236.50 ريال.

ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-1 -2025 فى السعودية كالتالى:

عيار 24 سجل 315.25 ريال

عيار 22 سجل 289 ريال

عيار 21 سجل 275.75 ريال

عيار 18 سجل 236.50 ريال

عيار 14 سجل 184 ريال

عيار 12 سجل 157.75 ريال

الأونصة سجلت 9806.50 ريال

الجنيه الذهب سجل 2207 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2615.34 دولار

الأونصة بالدولار سجلت 2615.34 دولار

كما أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في انخفاض أسعار الذهب بتعاملات اليوم؛ حيث بدا شراء السندات فرصة استثمارية أفضل مقارنة باقتناء الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.