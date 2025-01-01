شكرا لقرائتكم خبر عن هآرتس الإسرائيلية تفضح جنرالا بجيش الاحتلال يقود مشروعا خاصا لتدمير غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر تحقيق نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية الثلاثاء أن قائد الفرقة 252 بجيش الاحتلال الإسرائيلي يهودا فاخ نفذ عمليات في قطاع غزة من تلقاء نفسه، وسمح لشقيقه بتشكيل قوة خاصة للهدم والتخريب بعيدا عن سلطة الجيش.

ونقلت الصحيفة عن ضابط إسرائيلي قوله إن فاخ سمح لأحد أشقائه بتشكيل قوة خاصة من الجنود والمدنيين يشبهون مستوطني "شبيبة التلال" للعمل في غزة.

وأوضح الضابط أن هدف هذه القوة هو تخريب غزة وهدم أكبر قدر من مبانيها، مشيرا إلى أن فاخ استعان بأشقائه ومنحهم "معاملة خاصة" وسمح لهم بدخول محور نتساريم -جنوب مدينة غزة- من دون سؤال أو تسجيل أسماء.

كما نقلت الصحيفة عن ضباط إسرائيليين قولهم إن فاخ أخبرهم أنه يهدف إلى إبعاد 250 ألف فلسطيني من منازلهم في شمال قطاع غزة بالقوة، وكان يقول إن "الفلسطينيين يتعلمون الدروس فقط من خلال خسارتهم للأرض".

وقال قادة وحدات بجيش الاحتلال الإسرائيلي لهآرتس، إن القوة التي شكلها شقيق قائد الفرقة 252 كانت تهدم مباني في القطاع ولم تكن معروفة داخل الجيش.

وكذلك، نقلت الصحيفة شهادات جنود قالوا إن الفرقة 252 نفذت عمليات هدم واسعة في محور نتساريم في أغسطس الماضي "من منطلقات ذاتية".