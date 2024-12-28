شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تتدخل لحل مشكلات اللاعبات الأفارقة لدى نادى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، عن التدخل الفوري للوزارة لحل أزمة اللاعبات الأفارقة الثلاث لدى نادي بيراميدز، وذلك فى ضوء ما أثير عبر وسائل الإعلام بشأن بعض المشكلات التي تواجههن.

-وعلى الفور- تم التواصل مع الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز برئاسة السيد / ممدوح عيد؛ للعمل على إيجاد حلول عاجلة وفورية لأزمة لاعبات النادي الأفارقة ورفع تقرير تفصيلي للوزارة بشتي الملابسات.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الشباب والرياضة للرقابة والمتابعة لأعمال وشئون الأندية، بما يضمن تحقيق الاستقرار في القطاع الرياضي، وعدم تأثير هذه المشكلة علي الاستثمار الرياضي