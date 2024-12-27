شكرا لقرائتكم خبر عن مصر على "جوجل" في 2024.. رياضة وفن واهتمامات اقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الأخبار الاقتصادية

الشأن العربي

عودة ترامب

الألعاب الأولمبية

دراما وسينما

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الدمام - شريف احمد - تصدرت الموضوعات الاقتصادية والفنية والرياضية، بالإضافة إلى قضايا الرأي العام، اهتمامات القراء في مصر، حسب محرك البحث الشهير "جوجل" في عام 2024.واهتم القراء في العام المنقضي، بأخبار قضية سفاح التجمع التي شغلت الرأي العام المصري منذ اكتشافها نهاية بحكم إعدام المتهم، بالإضافة إلى تظلمات الثانوية العامة، التي تعد قضية سنوية تهم معظم الأسر المصرية.في الأخبار الاقتصادية، تصدر المشهد انخفاض قيمة الجنيه المصري بعد التعويم، وتداعيات ذلك على أسعار السلع الأساسية والعملات الأجنبية، فضلًا عن مستوى التضخم.كما نال مشروع رأس الحكمة، في محافظة مطروح الساحلية، اهتمامًا كبيرًا من المصريين بعد الإعلان عن تفاصليه، وما قد يحدثه من تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.كما تابع القراء الشأن العربي، بالتزامن مع عدوان الاحتلال على غزة ولبنان، تحت عناوين: "الهجوم على رفح"، و"الهجوم على القدس"، و"الحرب على لبنان".فيما حاز الصحفيان الفلسطينيان معتز عزايزة ووائل الدحدوح، متابعة مصرية كبيرة.في الشأن الصحي، تابع المصريون تداعيات مرض جدري القرود، وانتشاره في العالم، خاصة في الدول الإفريقية، وبيانات منظمة الصحة العالمية بشأن محاولات السيطرة على الفيروس.وعلى المستوى الدولي، تصدرت الانتخابات في الولايات المتحدة وعودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية، اهتمامات المصريين.رياضيًا، تصدرت أخبار البعثة المصرية في الألعاب الأولمبية اهتمامات القراء، وجرت متابعة شبه لحظية للاعبين المصريين في الألعاب الفردية والجماعية في الأولمبياد الذي أقيم في باريس.كما سجل "جوجل" متابعة لافتة للاعبي الفريق الأول في نادي الأهلي، محمد عبد المنعم الذي احترف لاحقًا في نادي نيس الفرنسي، والمغربي يحيى عطية الله الذي انضم إلى القعلة الحمراء بداية الموسم الحالي، ومواطنه أشرف داري، والفلسطيني وسام أبو علي، هداف الفريق، والمدافع المنضم حديثًا يوسف أيمن.فنيًا، نال حسين فهمي متابعة لافتة بالتزامن مع رئاسته لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وحازت أخبار الفنانة جميلة عوض اهتمام القراء بعد زواجها من المونتير أحمد حافظ، وكذلك الممثل صبحي خليل بعد أخبار أزمة انقطاع الخدمات عن العقار الذي يقطنه.وفي قائمة المسلسلات الأكثر متابعة مصريًا على منصات البحث، حل مسلسل "حق عرب" للممثل أحمد العوضي أولًا.وتبعه "حالة خاصة "لغادة عادل وطه الدسوقي، و"المداح 4" لحمادة هلال، و"نعمة الأفوكاتو" لمي عمر، و"الحشاشين" لكريم عبد العزيز، و"العتاولة" لأحمد السقا وطارق لطفي، و"كوبرا" لمحمد إمام. ثم "عمر أفندي" لأحمد حاتم، و"مطعم الحبايب" لأحمد مالك، و"برغم القانون" لإيمان العاصي.سينمائيًا" تصدر فيلم "ولاد رزق 3" المشهد في مصر وعلى منصات البحث أيضًا.وتبعه في القائمة نفسها أفلام: "شقو" لعمرو يوسف، و"السرب" لأحمد السقا، و"الإسكندراني" لأحمد العوضي، و"الحريفة" لنور النبوي ونور إيهاب. ثم "أبو نسب" و"اللعب مع العيال" لمحمد إمام، و"فاصل من اللحظات اللذيذة" لهشام ماجد، و، و