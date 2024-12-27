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مصر على "جوجل" في 2024.. رياضة وفن واهتمامات اقتصادية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر على "جوجل" في 2024.. وفن واهتمامات اقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصدرت الموضوعات الاقتصادية والفنية والرياضية، بالإضافة إلى قضايا الرأي العام، اهتمامات القراء في مصر، حسب محرك البحث الشهير "جوجل" في عام 2024.
واهتم القراء في العام المنقضي، بأخبار قضية سفاح التجمع التي شغلت الرأي العام المصري منذ اكتشافها نهاية بحكم إعدام المتهم، بالإضافة إلى تظلمات الثانوية العامة، التي تعد قضية سنوية تهم معظم الأسر المصرية.
سفاح التجمع - مشاع إبداعي

الأخبار الاقتصادية

في الأخبار الاقتصادية، تصدر المشهد انخفاض قيمة الجنيه المصري بعد التعويم، وتداعيات ذلك على أسعار السلع الأساسية والعملات الأجنبية، فضلًا عن مستوى التضخم.
العملة المصرية - مشاع إبداعي

كما نال مشروع رأس الحكمة، في محافظة مطروح الساحلية، اهتمامًا كبيرًا من المصريين بعد الإعلان عن تفاصليه، وما قد يحدثه من تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.

الشأن العربي

كما تابع القراء الشأن العربي، بالتزامن مع عدوان الاحتلال على غزة ولبنان، تحت عناوين: "الهجوم على رفح"، و"الهجوم على القدس"، و"الحرب على لبنان".
قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة - وفا

فيما حاز الصحفيان الفلسطينيان معتز عزايزة ووائل الدحدوح، متابعة مصرية كبيرة.

عودة ترامب

في الشأن الصحي، تابع المصريون تداعيات مرض جدري القرود، وانتشاره في العالم، خاصة في الدول الإفريقية، وبيانات منظمة الصحة العالمية بشأن محاولات السيطرة على الفيروس.
وعلى المستوى الدولي، تصدرت الانتخابات في الولايات المتحدة وعودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية، اهتمامات المصريين.
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - د ب أ

الألعاب الأولمبية

رياضيًا، تصدرت أخبار البعثة المصرية في الألعاب الأولمبية اهتمامات القراء، وجرت متابعة شبه لحظية للاعبين المصريين في الألعاب الفردية والجماعية في الأولمبياد الذي أقيم في باريس.
محمد عبد المنعم - اليوم

كما سجل "جوجل" متابعة لافتة للاعبي الفريق الأول في نادي الأهلي، محمد عبد المنعم الذي احترف لاحقًا في نادي نيس الفرنسي، والمغربي يحيى عطية الله الذي انضم إلى القعلة الحمراء بداية الموسم الحالي، ومواطنه أشرف داري، والفلسطيني وسام أبو علي، هداف الفريق، والمدافع المنضم حديثًا يوسف أيمن.
حسين فهمي - إكس مهرجان القاهرة السينمائي

دراما وسينما

فنيًا، نال حسين فهمي متابعة لافتة بالتزامن مع رئاسته لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وحازت أخبار الفنانة جميلة عوض اهتمام القراء بعد زواجها من المونتير أحمد حافظ، وكذلك الممثل صبحي خليل بعد أخبار أزمة انقطاع الخدمات عن العقار الذي يقطنه.
مسلسل حق عرب - فيسبوك أحمد العوضي

وفي قائمة المسلسلات الأكثر متابعة مصريًا على منصات البحث، حل مسلسل "حق عرب" للممثل أحمد العوضي أولًا.
وتبعه "حالة خاصة "لغادة عادل وطه الدسوقي، و"المداح 4" لحمادة هلال، و"نعمة الأفوكاتو" لمي عمر، و"الحشاشين" لكريم عبد العزيز، و"العتاولة" لأحمد السقا وطارق لطفي، و"كوبرا" لمحمد إمام. ثم "عمر أفندي" لأحمد حاتم، و"مطعم الحبايب" لأحمد مالك، و"برغم القانون" لإيمان العاصي.
أولاد رزق 3 - اليوم

سينمائيًا" تصدر فيلم "ولاد رزق 3" المشهد في مصر وعلى منصات البحث أيضًا.
وتبعه في القائمة نفسها أفلام: "شقو" لعمرو يوسف، و"السرب" لأحمد السقا، و"الإسكندراني" لأحمد العوضي، و"الحريفة" لنور النبوي ونور إيهاب. ثم "أبو نسب" و"اللعب مع العيال" لمحمد إمام، و"فاصل من اللحظات اللذيذة" لهشام ماجد، وInside Out 2، وVenom.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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