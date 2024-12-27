شكرا لقرائتكم خبر عن حملة واسعة لتنظيم الأسواق في المهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

المهرة .. محمد صالح محمد

نفذ صندوق النظافة والتحسين ومكتب الأشغال العامة والطرق محافظة المهرة حملة مشتركة لتنظيم الأسواق والاماكن العامة لغرض إزالة المظاهر السئية وفتح الطرقات حتى يتمكن المواطنين من التسوق بشكل جيد

وفي تصريح للأستاذ محمد احمد عوشن المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين قال بأن الحملة جاءت بناء على شكاوى المواطنين والتقارير الفنية المرفوعة من قبل إدارة المخالفات في صندوق النظافة بذلك

مؤكدا استمرار الحملة حتى اكتمال اهدافها التي من شأنها تحسين الخدمة المواطنين وإزالة الاعتداء على مواقف السيارات من قبل أصحاب البسطات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

شاكرا تعاون المواطنين مع الحملة

من جانبه شدد المهندس خالد العماد مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق على ضرورة ضبط الأسواق ورقابتها بشكل يومي حتى لا تتكرر المخالفات

واضح بأن سيتم تنظيم سوق الخضار بشكل جيد واعادة ترتيب طريقة البيع فيه ومراقبة الأسعار بشكل يومي

وأكد الاخ محمد صالح مجمبل مدير إدارة المخالفات بصندوق النظافة بأن سيتم تسليم المواقف الخاص السيارات إلى إدارة شرطة السير في محافظة المهرة لتتعهد وتضمن عدم اعتداء المركبات التي تمارس النشاط التجاري في المواقف الخاصة بالمواطنين

وأوضح مجمبل بأن إدارة المخالفات تقوم بدورية لمرابقة الأسواق والاماكن العامة والأنشطة التجارية على فترتين وسوف ترصد اي مخالفة وتحيلها إلى الجهات المختصة