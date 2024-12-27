شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الخميس.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 77ر28 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 80ر43325 نقطة.وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 45ر2 نقطة، أو 04ر0% ، ليصل إلى 59ر6037 نقطة.وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 77ر10 نقطة ، أو 1ر0% ، ليصل إلى 89ر19764 نقطة .