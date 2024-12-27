الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الخميس.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 77ر28 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 80ر43325 نقطة.
مؤشرات بورصة وول ستريت (أرشيفية)

بورصة وول ستريت

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 45ر2 نقطة، أو 04ر0% ، ليصل إلى 59ر6037 نقطة.
بورصة وول ستريت - واس

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 77ر10 نقطة ، أو 1ر0% ، ليصل إلى 89ر19764 نقطة .
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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