جعفر حسن: نناشد طرفي النزاع العمل الجاد لتسهيل وصول المساعدات من دون قيود

قال المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” جعفر حسن إننا نناشد طرفي النزاع العمل الجاد لتسهيل وصول المساعدات من دون قيود، وضمان التنسيق المستمر مع الجهات الإنسانية لتحقيق حماية الأرواح وتخفيف المعاناة. الشرق للأخبار – السودان

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