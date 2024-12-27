رئيس مجلس السيادة القائد العام يهنئ سمو أمير دولة الكويت بالذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم

بعث رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم في دولة الكويت. وأعرب رئيس مجلس السيادة في برقيته عن خالص التهاني وصادق التمنيات لسمو أمير دولة الكويت بهذه المناسبة، متمنياً لدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. وعبر رئيس مجلس السيادة عن اعتزازه العميق بأواصر الأخوة والصداقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، معرباً عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها لما فيه خير البلدين. سونا

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