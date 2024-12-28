شهد الفريق شرطة / محمد إبراهيم عوض الله نائب مدير عام قوات الشرطة – المفتش العام ختام فعاليات المخيمات العلاجية المجانية لمراكز الإيواء بمدينة بورتسودان بحضور أمين عام حكومة البحرالاحمر وأعضاء لجنة الامن. وأوضح العقيد شرطة / أحمد بابكر حسن مدير إدارة الشرطة المجتمعية بولاية البحر الأحمر (للمكتب الصحفى للشرطة) أن المخيمات العلاجية جاءت وفقاً لتوجيهات الفريق أول شرطة (حقوقى) / خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة مشيراً إلى أن المخيمات العلاجية استهدفت عدد (53,312) من الوافدين بمراكز الإيواء بالولاية حيث تم توفير أدوية ومستلزمات طبية مضيفاً أن كل مراكز الإيواء بها عدد (4) اطباء عموميين وأطباء باطنية إضافة لمعمل وصيدلية وإختصاصي تغذية وطبيب إرشاد نفسى مبينا. و تفيد متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* أن المخيمات العلاجية تأتي في إطار المسئولية المجتمعية للشرطة بالتعاون مع منظمة تنمية بلا حدود حيث غطت المخيمات العلاجية (79) مركز إيواء . المكتب الصحفي للشرطة

كانت هذه تفاصيل خبر نائب المدير العام لقوات الشرطة المفتش العام يشهد ختام المخيمات العلاجية المجانية بمراكز الإيواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.