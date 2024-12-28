سفير السودان بالقاهرة يكشف إنجازات السفارة في ادارة ملف علاقة السودان بالجامعة العربية

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كشف السفير عماد عدوي – سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عن جهود المندوبية الدائمة لجمهورية السودان لدى جامعة الدول العربية في تعزيز انخراط السودان بمحيطه العربي ومؤسسات العمل العربي المشترك ، مشيدا بمواقف الجامعة العربية الداعمة للبلاد وموقفها الثابت في اهمية احترام السيادة ومؤسسات الدولة الشرعية وفي طليعتها القوات المسلحة السودانية .
وتطرق السفير في التنوير الصحفي الذي نظمته السفارة امس لعدد من الصحفيين السودانيين بالقاهرة ، إلى الرؤية الجديدة التي تبنتها المندوبية بدعم من قيادة وزارة الخارجية السودانية في تفعيل مشاركة السودان في كافة اجتماعات اجهزة الجامعة العربية وكذلك اجتماعات الهيئات التشريعية للمنظمات العربية المتخصصة عبر الدفع بإحاطات حول الأوضاع في البلاد وتبصير الدول العربية الشقيقة بانتهاكات وجرائم ميليشيا الدعم السريع المتمردة ورؤية الدولة السودانية في هذا الصدد .
كذلك كشف السيد السفير عماد عدوي – المندوب الدائم لدى الجامعة العربية عن نهج المندوبية في تقديم بنود نوعية راتبة في اجتماعات الجامعة العربية لحشد الدعم اللازم للقطاعات المعنية بالبلاد ، مؤكدا تمكن المندوبية في الفترة القليلة الماضية من استصدار قرارات داعمة من قبل عدد من المجالس الوزارية العربية المتخصصة لعدد من القطاعات الاستراتيجية بالبلاد كالقطاع الاجتماعي وقطاعات النقل والسياحة بجانب مجالات أخرى .
وأكد السفير عماد عدوي ، عزم السفارة تسهيل عمل وانخراط عدد من المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة مع مؤسسات الدولة السودانية ، مشيدا بجهود الجامعة العربية وقيادتها والمنظمات العربية سيما المنظمة العربية للتنمية الزراعية واتحاد الإذاعات العربية والاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية وبجهودهم المتقدمة في دعم المساعي الوطنية لإعادة إعمار ما بعد الحرب.
واكد السفير عماد عدوي أن زيارة معالي امين عام الجامعة العربية إلى بورتسودان التي تمت مؤخرا تعكس اهتمام الجامعة العربية بالسودان ، مؤكدا ان الجهود التي تبذلها قيادة الجامعة العربية تحظى بتقدير من قيادة وحكومة البلاد ، موضحا ان المندوبية الدائمة لجمهورية السودان لدى الجامعة العربية ستعمل على متابعة مخرجات تلك الزيارة لما لها من اهمية كبيرة وتضمنها لعدد من المبادرات الداعمة لتعزيز العلاقة بين السودان ومؤسسات العمل العربي المشترك.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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