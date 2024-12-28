صحة غزة: مرضى مستشفى كمال عدوان أمام خطر الموت ومدير المستشفى تعرض لضرب عنيف قبل اعتقاله

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من وفاة مرضى ومصابين أجبرتهم إسرائيل على الإجلاء قسرا من مستشفى كمال عدوان إلى المستشفى الإندونيسي، الذي لا تتوفر فيه مياه أو كهرباء أو طواقم طبية.

ولفتت الوزارة، في بيان لها، إن ليلة قاسية مرت على المرضى الذين تم إجلاؤهم قسرا إلى المستشفى الإندونيسي الليلة الماضية، موضحة أن المرضى في وضع مزرٍ وصعب للغاية بدون ماء ولا كهرباء ولا غطاء ولا طعام ولا مستلزمات، حيث قام الجيش الاسرائيلي بتدمير البنية التحتية للمستشفى الإندونيسي مسبقا قبل إجلاء المرضى قسرا إليه.

وتابعت :"بدء العد التنازلي لفقدان حياة المرضى بالمستشفى الإندونيسي في ظل احتجاز الاحتلال معظم الكادر الصحي".

وأشارت إلى إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال مدير مستشفى "كمال عدوان" بشمال غزة حسام أبو صفية، مناشدة كافة المؤسسات والجهات المعنية وبشكل عاجل لإيجاد الحل للمرضى والمصابين الموجودين بالمستشفى الإندونيسي.