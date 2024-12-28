الامارات | شرطة أبوظبي تحتفل بتخريج 277 منتسباً من دورات التأهيل الشرطي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج 277 منتسباً من دورة التأهيل الشرطي و الأمني رقم 43 ، ودورة إنتاج مدربي المشاة والأسلحة رقم (3) والبالغ عددهم 48 وذلك بإدارة التأهيل الشرطي في العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية .

وهنأ العميد الدكتور راشد محمد بو رشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية خلال الحفل الخريجين بانضمامهم لمنظومة العمل الشرطي والأمني والشرف في خدمة الوطن، مؤكداً حرص واهتمام القيادة الشرطية بالارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتقدمة.

وحضر حفل التخريج العميد ركن أحمد علي الشحي نائب مدير قطاع المهام الخاصة والعميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي والعقيد الدكتور علي خميس اليماحي نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي ، والعقيد محمد خميس الكعبي نائب مدير إدارة التدريب في هيئة أبوظبي للدفاع المدني وعدد من الضباط وعناصر الشرطة .

و أشاد العميد حسين علي الجنيبي بدعم القيادة الشرطية، و مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على رفع كفاءة منتسبيها بالمعرفة والتدريب ومتابعة المستجدات التطويرية التي تعزز دورهم وجهودهم في تحقيق أهدافها نحو استدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع وبحرفية تامة .

وأكد اهتمام أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، بتقديم أعلى معايير الجودة في دوراتها وبرامجها الأكاديمية والتدريبية والتخصصية في إدارة التأهيل الشرطي للارتقاء بمنظومة الأداء الأمني وتحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل.

وأعرب عن تمنياته للخريجين بدوام التقدم والنجاح في ميادين العمل المؤسسي وحثهم على تحمل المسؤولية والتعامل الحضاري مع الرؤساء والمرؤوسين والجمهور والمتعاملين للمحافظة على السمعة الريادية التي تتبوأها القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وكرم راعي الحفل المتفوقين من الخريجين كما كرم أعضاء كلنا شرطة مشيداً بدورهم الكبير في تأدية مهامهم على أكمل وجه.

وأعرب الخريجون عن شكرهم لإدارة التأهيل الشرطي وجميع العاملين لما تلقوه من علوم شرطية وأمنية وقيادية أسهمت في تطوير مهاراتهم وقدراتهم الشخصية والعملية.