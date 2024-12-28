وزير الصحة السوداني: ربع سكان البلاد في حالة نزوح وهذه أكبر كارثة إنسانية

أشار وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم الى ان "ربع سكان البلاد في حالة نزوح وهذه أكبر كارثة إنسانية"، لافتا الى ان "قوات الدعم السريع تستهدف المستشفيات بشكل ممنهج في انتهاك للأعراف الدول".

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