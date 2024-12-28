أ ف ب: الرئيس الكوري المعزول أذِن بإطلاق النار أثناء فرض الأحكام العرفية

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن تقرير للمدعين العامين في كوريا الجنوبية تأكيدهم ان "الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يوك سون يول أذن للجيش والقوات الأمنية بـ"إطلاق النار" اذا لزم الأمر لدخول مبنى البرلمان أثناء محاولته لفرض الأحكام العرفية".

ووفق ملخص من عشر صفحات لتقرير الاتهام الذي قدمته النيابة العامة بحق وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، والذي تم تقديمه لوسائل الإعلام، تعهّد يون في الثالث من كانون الأول بإعلان الأحكام العرفية ثلاث مرات إذا لزم الأمر.

ونفى محامي الرئيس المعزول يون كاب كيون تقرير الادعاء. واكد لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "رواية من جانب واحد لا تتوافق مع الظروف الموضوعية ولا المنطق السليم".

ووفقا لتقرير لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة، قال يون لمسؤول قيادة دفاع العاصمة لي جين وو إن في إمكان القوات العسكرية أن تطلق النار إذا لزم الأمر لدخول الجمعية الوطنية.