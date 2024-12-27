اردول: أناشد الحلو شخصياً بإتخاذ قرار بشأن فتح الطريق لعبور سيارة الامتحانات الي محافظة الدلنج

للتاريخ: أناشد القائد عبدالعزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال والقائد العام للجيش الشعبي شخصياً بإتخاذ قرار بشأن فتح الطريق لعبور سيارة الامتحانات الي محافظة الدلنج الكبرى والتي تشمل محليات هبيلا ودلامي والدلنج المدينة والقوز ، هذا القرار سيساهم في رفع الحرج عن الحركة الشعبية في المقام الأول وثانيا سيفتح أبواب المستقبل للآلاف من الطلاب للتقدم في الدراسة الجامعية وفتح آفاق الحياة لهم، فضلا عن انه مجهود سنين للأسر التي كافحت لتوصل أبناءها وبناتها الى المرحلة الثانوية، فارجوا ان لا تغفل هذا الأمر وتذر مجهودهم للرياح، ترفع عن كل شي وانظر لمستقبل هؤلاء الشباب فقط، هذه لحظة للتاريخ اتخذه او لا تتخذه.
مبارك اردول
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