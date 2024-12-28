شكرا لقرائتكم خبر عن أحرق جواز سفره.. السجن لمغن روسي انتقد الهجوم على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الحرب على أوكرانيا

تهم متعددة

الدمام - شريف احمد - أصدرت محكمة روسية حكمًا على مغن أحرق جواز سفره احتجاجًا على الهجوم على أوكرانيا، بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف سنة.ودانت محكمة في مدينة سامارا الواقعة على نهر فولغا إدوارد شارلوت (26 عاما) بتهمة "إهانة المشاعر الدينية للمؤمنين علنا".كما وجهت له اتهامات، مثل "إعادة تأهيل النازية" في قضية تتعلق بمقاطع فيديو نشرها على الإنترنت، حسبما ذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي.وكان شارلوت نشر مقطع فيديو في يونيو 2023، يظهره وهو يحرق جواز سفره الروسي احتجاجًا على الحرب على أوكرانيا.وغادر شارلوت روسيا في بادئ الأمر إلى أرمينيا بعد الهجوم، لكن ألقي القبض عليه في مطار سانت بطرسبرغ في نوفمبر 2023 عند محاولته العودة إلى روسيا.ومنذ العام 2022، زادت السلطات الروسية عمليات التوقيف بتهم "التجسس" و"الخيانة" و"التخريب" و"التطرف" أو حتى "تشويه سمعة الجيش"، وغالبا ما تكون أحكام السجن شديدة للغاية.ومنذ فبراير 2022، تعرض آلاف الروس للتوقيف أو السجن أو التهديد بسبب إعلانهم رفضهم للنزاع.