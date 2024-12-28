مسؤولان لبنانيان لـ"رويترز": رفعت الأسد غادر بيروت إلى دبي في الأيام الأخيرة

كشف مسؤولان أمنيّان لبنانيّان لوكالة "رويترز"، أنّ "عمّ الرّئيس السّوري السّابق بشار الأسد، ​رفعت الأسد​، المتّهم في سويسرا بارتكاب جرائم حرب بسبب القمع الدّموي للانتفاضة عام 1982، سافر جوًّا من بيروت إلى دبي في الأيّام الأخيرة".

وأشار المسؤولون إلى أنّ "العديد من أفراد عائلة الأسد سافروا إلى دبي من بيروت، بينما بقي آخرون في لبنان منذ الإطاحة بالأسد في الثّامن من كانون الأوّل الحالي"، لافتَين إلى أنّ "السّلطات اللّبنانيّة لم تتلقَّ طلبات من الإنتربول لاعتقالهم، بما في ذلك رفعت". وأوضحا "أنّهما لا يعرفان ما إذا كان رفعت أو أفراد عائلة الأسد الآخرين يعتزمون البقاء في دبي، أو السفر إلى مكان آخر".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر أمني لبناني، إفادته بأنّ "السّلطات اللّبنانيّة أوقفت زوجة دريد رفعت الأسد وابنته في مطار بيروت الدولي، لحيازتهما جوازَي سفر مزوّرَين".