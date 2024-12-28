الإدارة العسكرية السورية نفت الأنباء عن دخول قواتها قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية

نفى مسؤول في مكتب العلاقات العامّة والإعلام في الإدارة العسكريّة السّوريّة، صحة الشائعات المتداولة عن "دخول قوّة من جهاز الأمن العام إلى قاعدة حميميم الرّوسيّة في اللاذقية، وخروجهم منها ومعهم مجموعة من المجرمين الّذين سيعلَن عن أسمائهم لاحقًا".

وأفادت "غرفة عمليّات ردع العدوان"، بأنّ "جميع الأخبار الّتي تتحدّث عن دخول قوّات إدارة العمليّات العسكريّة إلى قاعدة حميميم بريف اللاذقية، واعتقال عدد من ضباط نظام الأسد البائد، منفية وعارية من الصّحة".