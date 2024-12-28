نفى مسؤول في مكتب العلاقات العامّة والإعلام في الإدارة العسكريّة السّوريّة، صحة الشائعات المتداولة عن "دخول قوّة من جهاز الأمن العام إلى قاعدة حميميم الرّوسيّة في اللاذقية، وخروجهم منها ومعهم مجموعة من المجرمين الّذين سيعلَن عن أسمائهم لاحقًا".
وأفادت "غرفة عمليّات ردع العدوان"، بأنّ "جميع الأخبار الّتي تتحدّث عن دخول قوّات إدارة العمليّات العسكريّة إلى قاعدة حميميم بريف اللاذقية، واعتقال عدد من ضباط نظام الأسد البائد، منفية وعارية من الصّحة".
كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة العسكرية السورية نفت الأنباء عن دخول قواتها قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.