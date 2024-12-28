وزيرا الجيوش والخارجية الفرنسيان سيزوران لبنان من الإثنين إلى الأربعاء المقبلين

كشفت وزارة الجيوش الفرنسيّة، أنّ وزيرَي الجيوش والخارجيّة الفرنسيَّين سيباستيان لوكورنو (Sébastien Lecornu) وجان نويل بارو (Jean-Noël Barrot) سيزوران لبنان من الإثنين إلى الأربعاء المقبلين، للقاء خصوصًا الجنود الفرنسيّين في قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة (اليونيفيل)، لمناسبة حلول العام الجديد.
ومن المقرّر أن يلتقي لوكورنو قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون يوم الإثنين، وقائد قطاع جنوب اللّيطاني الّذي يمثل لبنان في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال إدغار لاوندوس الأربعاء المقبل.
وهذه اللّجنة الّتي تضمّ لبنان وإسرائيل والولايات المتّحدة الأميركيّة وفرنسا و"اليونيفيل"، مسؤولة عن مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النّار الّذي دخل حيّز التّنفيذ في 27 تشرين الثّاني الماضي.
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