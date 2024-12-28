شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 59ر333 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 21ر42992 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 75ر66 نقطة، أو 1ر1% ، ليصل إلى 84ر5970 نقطة.وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 33ر298 نقطة، أو 5ر1% ، ليصل إلى 03ر19722 نقطة.