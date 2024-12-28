الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 59ر333 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 21ر42992 نقطة.
البورصة الأمريكية - أرشيفية اليوم

بورصة وول ستريت

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 75ر66 نقطة، أو 1ر1% ، ليصل إلى 84ر5970 نقطة.
بورصة وول ستريت - واس

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 33ر298 نقطة، أو 5ر1% ، ليصل إلى 03ر19722 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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