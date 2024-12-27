شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 27-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ مروة الغول الجمعة، 27 ديسمبر 2024 12:00 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الجمعة 27-12-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطرى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.90جنيه للشراء. 13.97جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.01جنيه للشراء. 13.97جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.01جنيه للشراء. 13.99جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

13.00جنيه للشراء. 14.02جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

13.10جنيه للشراء. 13.97جنيه للبيع.



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