شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النقابة العامة للكيماويات: التوجه للأسمدة الخضراء يضاعف الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

‏أكد عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر بمثابة خطوة كبيرة لزيادة الصادرات من جانب ،وزيادة الإنتاجية للأسواق المحلية من جانب آخر، علاوة على حماية البيئة والحد بشكل كبير من الانبعاثات الكربونية الضارة.

‏أضاف عماد حمدى لـ"الخليج 365" أن العالم يتجه بشكل كبير نحو المشروعات الخضراء فى كل مراحل الإنتاج ،وبالتالي خلال الفترة المقبلة من المهم التركيز على إنتاج الامونيا الخضراء سواء من طاقة الشمس والرياح أو من مساقط المياه وكلها موجودة في مصر وبكميات كبيرة ومتاحة ،سواء للقطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص ومن خلال الامونيا الخضراء يتم انتاج الأسمدة الخضراء والتي يتم تصدرها وسيكون عليها إقبال كبير للغاية خاصة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

‏أشار أن مصر تعتبر من أكبر الدول المنتجة مصرة للأسمدة من المصانع الوطنية وبالتالي من المهم الحفاظ على هذه المكانة وتدعيم ومضاعفة الصادرات وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،بهدف دعم الاقتصاد القومي وتوفير موارد العملة الصعبة للإقتصاد خلال الفترة المقبلة.