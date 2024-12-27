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المملكة تدين حرق الاحتلال مستشفى في غزة وإجبار المرضى على إخلائه

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال الإسرائيلية مستشفى في قطاع غزة، وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه.
وعدت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، ما حدث انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولأبسط المعايير الإنسانية والأخلاقية.

حرق مستشفى كمال عدوان

أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مبنى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بعد إجبار الكوادر الطبية والمرضى على الخروج منه.
وذلك وسط قصف مدفعي وجوي مكثف طال مرافق وأقسام المستشفى، الذي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية خروجه عن الخدمة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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