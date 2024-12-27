شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين حرق الاحتلال مستشفى في غزة وإجبار المرضى على إخلائه والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال الإسرائيلية مستشفى في قطاع غزة، وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه.
وعدت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، ما حدث انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولأبسط المعايير الإنسانية والأخلاقية.
وذلك وسط قصف مدفعي وجوي مكثف طال مرافق وأقسام المستشفى، الذي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية خروجه عن الخدمة.
وعدت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، ما حدث انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولأبسط المعايير الإنسانية والأخلاقية.
حرق مستشفى كمال عدوانأحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مبنى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بعد إجبار الكوادر الطبية والمرضى على الخروج منه.
وذلك وسط قصف مدفعي وجوي مكثف طال مرافق وأقسام المستشفى، الذي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية خروجه عن الخدمة.