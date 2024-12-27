شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشر ستاندرد أند بورز يفتح على تراجع 0.6% والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأمريكية

سوق الأوراق المالية في 2025

توقعات التعافي الاقتصادي العالمي في 2025

الدمام - شريف احمد - فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض، إذ تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500، بنسبة 6ر0%، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 209 نقاط، أو 5ر0%.وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 9ر0%، ومازالت المؤشرات الرئيسية تسير على المسار الصحيح نحو إغلاق الأسبوع المختصر بسبب العطلات على مكاسب.ويستمر مؤشر ستاندرد أند بورز 500 على مساره نحو تحقيق مكسب سنوي ثاني له على التوالي بنسبة تزيد على 20%.كانت أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات الخميس.هذا وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 28.77 نقطة، أو 0.1% ، ليصل إلى 43325.80 نقطة.وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.45 نقطة، أو 0.04%، ليصل إلى 6037.59 نقطة.وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 10.77 نقطة أو 0.1%، ليصل إلى 19764.89 نقطة.ويواجه المستثمرون مجموعة من الأسئلة حول سوق الأوراق المالية مع اقتراب عام 2025، بعد تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة.ويتساءل الكثيرون عما إذا كان عام 2025 سيكون عام التعافي أو الركود أو استمرار حالة عدم اليقين دون قدرة على التنبؤ؟.وأوضح المحللون لمنصة "آرتيفيشيل لوجيستيك"، أن هناك عدة عناصر رئيسية ستشكل أداء سوق الأوراق المالية في عام 2025.وأضافوا أن هناك التعافي الاقتصادي العالمي بعد الجائحة الذي من المتوقع أن يتعافى فيه الاقتصاد العالمي بالكامل من الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 بحلول عام 2025، ومع ذلك، قد تشهد مناطق مختلفة تعافيًا بمعدلات متفاوتة.ويشيرون إلى أن الأسواق الناشئة قد تواجه تحديات كعدم الاستقرار السياسي واستمرار مشكلات سلاسل التوريد، في حين قد تعود الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات النمو التي كانت عليها قبل الجائحة.كما أن هناك توقعات بأنه سيكون لوتيرة التعافي في الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند تأثير كبير على اتجاهات السوق العالمية.