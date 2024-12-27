شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مبادرة تنمية المهارات الرقمية لقيادات الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة "قادة مصر الرقمية"، بهدف تنمية المهارات الرقمية لقيادات الجهاز الإدارى للدولة بما يسهم في تمكين جيل من القادة الرقميين القادرين على قيادة التحول الرقمي في جميع قطاعات الدولة وتعزيز ثقافة الابتكار، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن مبادرة قادة مصر الرقمية.

س- ما هي مبادرة قادة مصر الرقمية، وما هي الجهات المسؤولة عن تنفيذها؟

ج- مبادرة قادة مصر الرقمية على قمة الهرم والبرامج التدريبية التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي يتم تقديمها بالمجان لقيادات الجهاز الإداري للدولة من غير المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتستهدف تطوير المهارات الرقمية للمتدربين بالإضافة إلى المهارات الشخصية بما في ذلك مهارات الاتصال والعمل الجماعي، ومن خلال هذه البرامج تستهدف المبادرة ناء كوادر قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي وابتكار حلول تكنولوجية لخدمة المجتمع المصري.

ويتولى تنفيذ المبادرة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية الوطنية للتدريب.

س- ما هي البرامج التي يحصل عليها المشاركون في المبادرة؟

ج- تتضمن المبادرة، عددًا من المعارف والمهارات والتطبيقات العملية في موضوعات التحول الرقمي والتكنولوجيات الناشئة، والقيادة الرقمية الابتكارية للمؤسسات، واستراتيجية ومنظومات الدولة المصرية للتحول الرقمي والتطوير المؤسسي، وإدارة الأزمات والمخاطر الرقمية لضمان استمرارية الأعمال، والأمن السيبراني للبيانات والأصول الرقمية.

كما تقدم المبادرة، برامج تعزيز المهارات القيادية والوظيفية الرقمية كالقيادة الرقمية الفعالة لفرق العمل، والمرونة الرقمية الاستراتيجية وإدارة التغيير، ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات، وقواعد الإتيكيت والبروتكول في بيئة العمل الرقمية.

س- وكم عدد المشاركين في المبادرة، ومدة البرنامج؟

ج- ضمت الدفعة الأولى من المبادرة 176 قيادة حكومية بما في ذلك مساعدي ومستشاري ومعاوني الوزراء ونواب ومساعدي ومعاوني المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات، بالإضافة إلى رؤساء الإدارات المركزية بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة، ومثل المتدربون قطاع حكومي واسع يشمل 23 وزارة و6 محافظات و8 هيئات عامة.

واستغرق البرنامج التدريبي بالمبادرة 54 ساعة موزعة على 9 أيام تدريبية على مدار 5 أسابيع، وتنوعت أساليب التدريب بالمبادرة بين التدريب النظري المعنى بصقل المعارف والمهارات إلى جانب التطبيقات العملية ونماذج المحاكاة وورش العمل.

وتستهدف المبادرة تنمية وبناء القدرات القيادية الرقمية لعدد (650) قيادة من قيادات الجهاز الإداري للدولة من غير المتخصصين بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة.

س- وما هو الهدف من المبادرة؟

ج- تستهدف المبادرة تطوير مهارات القيادات العاملة بالقطاع الحكومي لتمكينهم من إدارة المؤسسات الحكومية بشكل كفء وفعال لدعم اتخاذ القرار وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

كما تستهدف المبادرة تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية الناشئة في إدارة الأعمال الحكومية، بما يساهم في رفع كفاءة استخدام موارد الدولة، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الاستدامة في تنفيذ أعمال التحول الرقمي ومنظوماته بالمؤسسات الحكومية.