الاستخبارات الخارجية الروسية: الاستخبارات البريطانية والأميركية تعد لهجوم على القواعد الروسية بسوريا

أشارت الاستخبارات الخارجية الروسية، الى ان "الاستخبارات البريطانية والأميركية تعد لهجوم على القواعد الروسية بسوريا"، لافتة الى ان "لندن وواشنطن تسعيان لإخراج القوات الروسية من سوريا".

واكدت الاستخبارات الخارجية الروسية أن "الولايات المتحدة وبريطانيا تحاولان منع استقرار الأوضاع في سوريا بعد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد".