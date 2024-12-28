أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي، "أننا نعارض الاستخدام المتكرر للعقوبات والضغوط وندعم إيران بقوة في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الصيني خلال لقائه نظيره الإيراني: نعارض الاستخدام المتكرر للعقوبات والضغوط وندعم إيران بقوة في حماية حقوقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.