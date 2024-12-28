النشرة: الجيش اللبناني سيّر دوريات على طول الطريق من الحجير حتى وادي السلوقي

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "قوة من الجيش اللبناني سيّرت دوريات على طول الطريق من الحجير حتى وادي السلوقي صعوداً حتى بلدتي القنطرة وعدشيت القصير".

وهدفت الدوريات إلى التثبت من انسحاب جنود العدو من كل أرجاء المواقع التي توغلوا إليها فجر الخميس الماضي وإعادة فتح الطرقات الفرعية التي أقفلوها بالسواتر الترابية والكشف على مخلّفات التقدم الاسرائيلي في حال كان الجنود زرعوا تجهيزات أو فخّخوا منشآت".