حمية: مراكز جرف الثلوج التابعة للوزارة تعمل على فتح الطرق دون توقف

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أن "مراكز جرف الثلوج التابعة للوزارة تعمل على فتح الطرقات دون توقف، على مدار الساعة، رغم الظروف الجوية التي يشهدها لبنان"، مشيرا الى ان "هذه الجهود تستهدف ضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الحركة المرورية في مختلف المناطق اللبنانية".
ولفت حمية الى ان "الفرق المعنية تجوب المناطق ، لإزالة تراكمات الثلج التي أغلقَت بعض الطرقات الرئيسية والثانوية، خاصة في المناطق الجبلية التي تعاني من صعوبة الوصول إليها بسبب الطقس العاصف".
ودعا حميه الجميع إلى "التقيد بإرشادات قوى الأمن الداخلي، حفاظًا على السلامة العامة في ظل هذه الظروف الاستثنائية".
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