أكد مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أن منظومة أميركية متقدمة مضادة للصواريخ استخدمت في إسرائيل لمحاولة اعتراض مقذوف لأول مرة منذ وضع الرئيس جو بايدن النظام في إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول.
وكشف المصدر إن منظومة “ثاد” استخدمت لمحاولة اعتراض مقذوف من اليمن في وقت ما خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وإن التحليل سيحدد مدى نجاحه.
وشنت إسرائيل غارات على أهداف متعددة في اليمن بينها مطار صنعاء الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مصدر: إسرائيل استخدمت منظومة "ثاد" الأميركية لاعتراض مقذوف من اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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