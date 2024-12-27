شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتحتفل برأس السنة فى البيت.. بدائل صحية للتسلية بعيدا عن السكريات والان مع تفاصيل الخبر

احتفالات رأس السنة لا تكتمل إلا اذا أدخلت عليها مظهرا صحيا هذا العام، فأكلات الاحتفالات التي قد تحتوي على الحلوى والسكريات والأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، يمكنك استبدالها ببدائل بسيطة وخفيفة صحية ومذاقها رائع وصحية للأطفال والكبار.

احتفالات رأس السنة

فوفقا لتقرير نشر في موقع pastry at home فإن هناك الكثير من البدائل الصحية التي يمكن أن تستبدلها بالحلويات والسكريات ويصبح احتفالك هذا العام صحيا ويحافظ على مستويات السكر لديك ويعزز نشاطك وقوتك.

فيما يلى.. بدائل صحية في رأس السنة لتحتفل بصحة وسعادة:

الفشار من البدائل الصحية الهامة التي يمكن أن تحتفل بها وتمدك بالبوتاسيوم وتساعد على تعزيز طاقتك ونشاطك بل وتحسن من مودك ومزاجك أيضا.

اصنع كعك رأس السنة من الحبوب الكاملة أو الدقيق الكامل بدلا من الدقيق الأبيض أو دقيق الشوفان فهذا يجعلها صحية أكثر وسعراتها الحرارية أقل ومشبعة، ويجعلها اكثر لذه كما أنها تشعرك في تلك الحال بالدفء والحيوية والسعادة.

الشيكولاتة الداكنة يمكن أن تجعلها بديلا للشوكولاتة العادية المحتوية على السكر الشوكولاتة الداكنة صحية ومفيدة لا ترفع سكر الدم كما انها تعزز المزاج وتحسن الطاقه وتحسن أيضا من دفاعات الجسم.

ادخل الفاكهة في كل الحلوى التي تريد صنعها في هذا اليوم، أو اجعل مكعبات الفاكهة في حد ذاتها حلوى يمكن تتناولها كما هي للإستفاده من مذاقها الرائع وفائدتها العظيمة، فهي تحسن من مستويات السكر بشكل جيد وتعمل على تعزيز الهضم.

احرص على تناول الفاكهة مثل الموز والفراولة والبرتقال والتفاح.

اصنع كيكة التفاح الصحية باستخدام دقيق الشوفان أو دقيق القمح الكامل

أما بالنسبه للمشروبات فالمشروبات الدافئة الصحية دوما تمدك بالدفء والسعادة، فمشروب الكاكاو استخدم فيه الكاكاو الخام الخالي من السكر واضف بعض العسل إليه ليصبح صحيا بإمتياز.

اللبن الدافئ مضاف إليه مكعب من الشيكولاتة الداكنة يصبح صحيا ومشروبا دافئا رائعا لذيذا بامتياز.