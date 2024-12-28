شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أطعمة نباتية تسبب الأمراض.. تحتاج طريقة خاصة للنظافة والطهى والان مع تفاصيل الخبر

هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن الأطعمة ذات الأصل الحيواني فقط، مثل اللحوم والمأكولات البحرية والبيض ومنتجات الألبان، يمكن أن تسبب لك التسمم الغذائي.

لكن العديد من الأطعمة النباتية، مثل السلطات، يمكن أن تحتوي أيضًا على ميكروبات مسببة للأمراض (مسببات الأمراض)، ومع ذلك تبدو جيدة تمامًا وذلك حسب تقرير موقع " medicalxpress".

1. البرجر النباتى

تحتوي الأطعمة النباتية مثل برجر العدس والفطائر النباتية المصنعة على مستويات عالية من البروتين لكنها الرطوبة، وقد يؤدي هذا إلى تعزيز نمو البكتيريا إذا لم يتم طهيها أو تخزينها بشكل صحيح.

2. السلطات

السلطات النشوية، مثل تلك التي تحتوي على البطاطس أو المكرونة أو الأرز، معرضة للتلوث ببكتيريا Bacillus cereus ، وهي نوع من البكتيريا ينتج جراثيم مستقرة بالحرارة تبقى على قيد الحياة بعد الطهي، ثم تتكاثر البكتيريا عندما يتم تخزين الطعام في درجات حرارة دافئة.

كما أن الخضروات الورقية وبراعم النباتات النيئة، ترتبط في كثير من الأحيان بتفشي الأمراض التي تسببها الإشريكية القولونية والسالمونيلا لأن هذه المواد عادة ما تؤكل نيئة، وتسبب هذه الميكروبات بشكل عام أعراضًا معوية مثل القيء والإسهال.

3. الفاكهة

يمكن أن تكون أطباق الفاكهة محفوفة بالمخاطر، حيث إن تقطيع الفاكهة يمكن أن ينقل البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي على القشرة أو الجلد إلى الأسطح الداخلية.

قبل التعامل مع الطعام، اغسل يديك جيدًا، وافصل بين الطعام النيئ والمطبوخ، واستخدم أدوات وأسطحًا نظيفة، هذا لتجنب تلويث الطعام بنفسك، وتجنب التلوث بين الأطعمة.

كيف تحمى نفسك

طهي الأطعمة مثل البرجر النباتي جيدا جدا حتى تصبح ساخنة جدًا.

بعد طهي الأطعمة النشوية مثل الأرز والمعكرونة والبطاطس، انقلها إلى وعاء لتبرد، ثم ضع الوعاء في الثلاجة، ولا تضعي هذه الأطعمة النشوية في الثلاجة وهي ساخنة لأن هذا يرفع درجة الحرارة داخل الثلاجة، مما قد يسمح بنمو أسرع للميكروبات.

تجنب شراء الفواكه والخضروات التالفة أو المكسورة، وقم بتخزين الفواكه المقطعة في الثلاجة.

بمجرد تقديم الطعام، يجب تغطية البقايا وإعادتها إلى الثلاجة أو إلى وعاء معزول، إذا ظل الطعام خارج الثلاجة لمدة أربع ساعات أو أكثر (بما في ذلك التخزين والتحضير والنقل والتقديم)، فتخلص منه.

