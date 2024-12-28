شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب الأمراض المزمنة.. ماذا يحدث فى جسمك إذا تجاوزت موعد الدواء؟ والان مع تفاصيل الخبر

إهمال أخذ العلاجات في موعدها، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، يعرضهم لبعض المخاطر الصحية، ووفقًا لموقع “HEALTHLINE” سنتعرف علي أضرار عدم أخذ العلاجات في موعدها.

أضرار عدم أخذ العلاجات في مواعدها

هناك العديد من الأضرار الصحية التي تحل علي المرضي في حال عدم أخذ العلاجات في موعدها، ومنها:

1. تقليل فعالية العلاج.

2. زيادة خطر المقاومة الدوائية.

3. تدهور الحالة الصحية.

4. زيادة خطر الإصابة بالآثار الجانبية.

5. تفاقم الأعراض.

6. زيادة خطر التعرض لمضاعفات صحية بسبب المرض المزمن المصاب به الشخص.

7. عدم السيطرة علي نسب المرض المصابين به، فيزداد ارتفاع نسبة السكر بالدم، أو الضغط.

كما أشار التقرير، إلي عدم أخذ العلاجات في موعدها بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، تعرضهم لزيادة الشعور بالقلق والتوتر، عند التعرض لارتفاع مستويات السكر أو الضغط يتعرضون لتقليل الثقة في العلاج، بالإضافة إلي تقلبات في المزاج.

ومما لاشك فيه، أن إهمال أخذ العلاجات في موعدها تسبب في زيادة مدة الاستشفاء من الأمراض.

ما هي الأضرار التي تحل علي أصحاب الأمراض المزمنة في حالة عدم أخذ العلاجات؟

1. مرضي السكري يتعرضون لتقليل التحكم في مستوى السكر بالدم.

2. ارتفاع ضغط الدم تقليل التحكم والسيطرة علي الضغط.

3. الأمراض القلبية يتعرضون تقليل التحكم في ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول.

ماذا تفعل لاستذكار العلاجات الخاصة بك؟

1. استخدم جدولًا دوائيًا.

2. ضع العلاجات في مكان ظاهر.

3. استخدم تذكيرات على الهاتف.

4. أخذ العلاجات مع الطعام إذا لزم الأمر.

5. استشر الطبيب عند نسيان جرعة.