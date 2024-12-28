شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند تناول بذور الشيا بانتظام في الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

بذور الشيا هي غذاء خارق مليئة بالألياف والبروتين والدهون الصحية ومجموعة من الفيتامينات والمعادن، وعند نقعها تتمدد بذور الشيا وتشكل قوامًا يشبه الهلام، مما يجعلها أسهل في الهضم ويسمح بامتصاص أفضل للعناصر الغذائية، ويمكن أن يكون تناول بذور الشيا المنقوعة في الشتاء على وجه الخصوص مفيدًا بشكل خاص لصحتك، حيث تساعد في دعم الجسم خلال الأشهر الباردة، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. فوائد تناول بذور الشيا المنقوعة في الشتاء:

تعزز الترطيب خلال فصل الشتاء

يميل الناس غالبًا إلى شرب كمية أقل من الماء، حيث قد لا يشعرون بالعطش في الطقس البارد، ومع ذلك، فإن البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة جيدة، ويمكن أن تساعد بذور الشيا المنقوعة في هذا الصدد، حيث تمتص الماء وتتمدد، وتشكل مادة تشبه الهلام، ولا تعمل هذه العملية على ترطيب بذور الشيا فحسب، بل تساعد أيضًا في ترطيب جسمك عند تناولها، لذلك فإن الترطيب ضروري للهضم والحفاظ على صحة الجلد وحتى الحفاظ على مستويات الطاقة، ويمكن لبذور الشيا المنقوعة، عند إضافتها إلى روتينك اليومي، أن تدعم احتياجات جسمك من الترطيب خلال أشهر الشتاء الجافة، مما يساعد على منع الجفاف.

يدعم صحة الجهاز الهضمي

بذور الشيا غنية بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وهي ضرورية لصحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد نقع بذور الشيا على تسهيل هضمها، حيث تعمل عملية النقع على تليين البذور وتجعل الألياف أكثر سهولة في الوصول إلى الجهاز الهضمي، وتساعد الألياف الموجودة في بذور الشيا المنقوعة في تنظيم حركات الأمعاء، وتقليل الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، وغالبًا ما تتضمن الأنظمة الغذائية الشتوية أطعمة ثقيلة ومريحة يمكن أن تؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي.

لذلك يمكن أن يساعد تناول بذور الشيا المنقوعة في الهضم وتعزيز صحة الأمعاء، مما يجعلها إضافة رائعة لنظامك الغذائي الشتوي.

توفر الطاقة المستدامة

بذور الشيا هي مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين والألياف التي يتم هضمها ببطء، مما يوفر طاقة تدوم طويلاً، وعند نقعها، يتم امتصاص هذه العناصر الغذائية بسهولة أكبر، مما يمنح جسمك تدفقًا ثابتًا من الطاقة طوال اليوم، وفي الشتاء، عندما يكون الناس أقل نشاطًا وقد يعانون من التعب بسبب درجات الحرارة الباردة، فإن إضافة بذور الشيا المنقوعة إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك.

تنظم مستويات السكر في الدم

يمكن أن تساعد بذور الشيا المنقوعة في استقرار مستويات السكر في الدم، وهو أمر مهم بشكل خاص في فصل الشتاء عندما يميل الناس إلى تناول وجبات أثقل وأطعمة مريحة وحلويات، حيث يعمل المحتوى العالي من الألياف في بذور الشيا على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، مما يمنع حدوث ارتفاعات وانخفاضات في مستويات السكر في الدم، وهذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من مرض السكري أو أي شخص يتطلع إلى الحفاظ على مستويات طاقة مستقرة.

تدعم إدارة الوزن

يمكن أن يساعد مزيج الألياف والدهون الصحية والبروتين في بذور الشيا في إدارة الوزن، وخاصة خلال فصل الشتاء عندما يكون الناس أكثر عرضة للإفراط في تناول الأطعمة المريحة، حيث تتوسع بذور الشيا المنقوعة في معدتك، مما يعزز الشعور بالشبع ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، خاصة أنه في أشهر الشتاء، من السهل الإفراط في تناول الطعام خاصة الوجبات الخفيفة غير الصحية بسبب الطقس البارد، ويمكن أن يساعد التأثير المشبع لبذور الشيا المنقوعة في كبح شهيتك، مما يؤدي إلى التحكم بشكل أفضل في الحصص والمساعدة في إدارة الوزن.

تُحسن صحة الجلد

يمكن أن يكون الشتاء قاسياً على بشرتك، مما يؤدي إلى أعراض مثل الجفاف والتقشر والتهيج، وتحتوي بذور الشيا، خاصةً عند نقعها، على دهون صحية، بما في ذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة الجلد، حيث تساعد هذه الدهون على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف الناتج عن الطقس البارد، كما يساعد الترطيب الذي توفره بذور الشيا المنقوعة، إلى جانب خصائصها المضادة للالتهابات، في الحفاظ على مرونة البشرة ورطوبتها، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لبذور الشيا المنقوعة إلى بشرة أكثر نعومة، مما يقلل من ظهور الجفاف والتهيج الشائع في أشهر الشتاء.

الحفاظ على صحة القلب

بذور الشيا غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تُعرف بفوائدها الصحية للقلب، يمكن أن تساعد بذور الشيا المنقوعة في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من خلال تعزيز الدورة الدموية الصحية وتقليل الالتهابات في الجسم، وخلال فصل الشتاء، غالبًا ما يعاني الناس من ارتفاع ضغط الدم بسبب البرد، وهناك أيضًا خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب في الشتاء، ويمكن أن يدعم تضمين بذور الشيا المنقوعة في نظامك الغذائي صحة القلب والأوعية الدموية من خلال تحسين مستويات الكوليسترول وخفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الحفاظ على صحة العظام

بذور الشيا هي مصدر ممتاز للمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، والتي تلعب جميعها دورًا حاسمًا في الحفاظ على قوة العظام، ويساعد نقع بذور الشيا في جعل هذه المعادن أكثر توفرًا بيولوجيًا، مما يعني أن جسمك يمكنه امتصاصها بسهولة أكبر، وفي فصل الشتاء، عندما يميل الناس إلى أن يكونوا أقل نشاطًا ويتعرضون لأشعة الشمس بشكل أقل وبالتالي فيتامين د أقل، تصبح صحة العظام مصدر قلق، وتدعم المعادن الموجودة في بذور الشيا كثافة العظام وقوتها، ويمكن أن يكون تناول بذور الشيا المنقوعة طريقة طبيعية لدعم صحة العظام خلال الأشهر الباردة.