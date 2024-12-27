شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يبدأ العام الجديد ببطولة مسلسل "سراب" والعرض 7 يناير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعد الفنان خالد النبوي لبدء عام 2025 من خلال عمل درامي جديد وشخصية مختلفة عبر المسلسل الذى يقوم ببطولته، على أن يلعب فيه دور شخص يدعى طارق حسيب، وهي الشخصية الذى عمل عليها بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية ويعول عليها محبيه ممن اعتادوا منه تقديم أدوار مختلفة ببصمة مميزة.

المسلسل يحمل اسم "سراب" وسيعرض في السابع من يناير المقبل على إحدى المنصات، ويشاركه فيه إلى جانبه كل من: يسرا اللوزي وهانى عادل، جيهان الشماشرجى، محمد كيلانى، إنجى المقدم، دياموند بوعبود من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.



مسلسل سراب

جدير بالذكر أن الفنان خالد النبوي قدم خلال موسم دراما رمضان الماضى مسلسل إمبراطورية ميم، وشارك إلى جانبه كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.