شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحى "الحادثة" على مسرح قصر ثقافة الزقازيق.. الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف مسرح قصر ثقافة الزقازيق، العرض المسرحي "الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي، وبطولة الفنانة الشابة رنا خالد، والعرض إعداد أحمد عصمت، وإخراج محمد الجندي، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الإقليمي لعروض نوادي المسرح، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الإثنين المقبل.

وتعبر مسرحية الحادثة عن الأفكار الخاصة بعلاقة الرجل بالمرأة والعكس على مر الأزمان والأماكن المختلفة، كما أنه يمكن زيادة الإسقاط لتصبح العلاقة بين الحاكم الظالم وشعبه المظلوم، ومدى إمكانية أن يتحول المظلوم إلى نسخة من قاهره ويتمسك بالبقاء تحت سيطرته، ويتطرق كذلك لجوانب متعددة سياسية واجتماعية، ولكنهم ركزوا على الجانب الإنسانى فى العرض وهذا ما جعله جيدًا، حيث قام بتسليط الضوء على علاقة الحب بين الخاطف والمخطوفة واللعب على هذه النقطة التى استطاع أن يُخرج بها الشخصية.

وتدور أحداث مسرحية "الحادثة" لـ"لينين الرملي" حول شخصية شاب مريض نفسي يخطف فتاة يحبها دون أن تعلم بمشاعره، وحبسها في فيلا بمنطقة صحراوية نائية، ويحاول بمختلف السبل الطرق إجبارها على حبه لتصبح هي الأخرى من كثرة تعرضها للضغط عليها مصابة بحالة المرض النفسي الذي يعاني منه، وتنقلب الأدوار ليتحول هو للمحبوس وهي للسجان، ورغم أنه يتاح لها فرصة للهروب إلا أنها لا تستطع القيام بذلك وتقرر البقاء في محبسها بعد إنقلاب الأدوار.

يشار إلى أن رنا خالد ممثلة، قامت ببطولة عدد من العروض المسرحية، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة دور أول على مستوى الجمهورية في المهرجان الختامي للفرق بالهيئة العامة لقصور الثقافة في دورته السادسة والأربعين، عن دورها في مسرحية "ملحمة السراب" لفرقة قومية الشرقية، وشاركت في عدد من المهرجانات الدولية من بينها مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، ومهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي.