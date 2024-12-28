شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلانه عن مسابقة لجمهوره.. العوضى عن فكرة المسابقات: هم اللى عملونى نجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما إن أعلن الفنان أحمد العوضي لجمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع فيس بوك عن مسابقة جديدة تصل قيمتها لـ400 ألف جنيه حول اسم مسلسله المقبل فى دراما رمضان، حتى تفاعل الجمهور معه بشكل كبير مثلما ظهر من خلال التفاعل الكبير معها، خاصة أن تلك ليست المرة الأولى الذى يتفاعل بها العوضى مع متابعيه بهذه الطريقة، إذ سبق وقام بنفس الأمر بصور مختلفة.

وكانت المرة الأولى التى أعلن فيها العوضى عن مسابقة مع متابعيه في شهر أكتوبر من العام الماضى حينما أعلن عن مسابقة تخطت المليون جنيه، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيراً ثم كررها مع فيلم الإسكندرانى الذى كان يعد أولى بطولاته في السينما قبل أن تتكرر فكرة المسابقات من جانبه مع مسلسل حق عرب الذى حقق به نجاحاً في دراما رمضان الماضى.

أحمد العوضى عن سبب فكرة المسابقات

أحمد العوضى تطرق لسبب تلك المسابقات خلال تصريحات سابقة أكد فيها أن الجمهور هو السبب الرئيسى في نجاحه، موضحاً في تصريحاته آنذاك لليوم السابع: هما اللى عملوني ومفيش حد جامد من غيرهم، وأنا لما بنجح بيحصل ده علشان حب الناس ليا اللى ربنا كتبه في قلوبهم، مش علشان أنا جامد ولا أي حاجة، وحاولت أبسطهم بالموضوع ده زي ما أسعدوني".

هذا ويخوض العوضى مسلسل فهد البطل فى رمضان المقبل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

يذكر أن أحمد العوضي قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك في بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

دارت أحداث مسلسل "حق عرب" فى إطار شعبى تشويقى حول عرب السويركى "أحمد العوضى"، الذى يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذى يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولى" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.