تكنولوجيا: أداة SmartThings الجديدة تمنحك التحكم الكامل في تلفاز سامسونج عبر هاتفك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلق تطبيق SmartThings لنظام أندرويد أداة جديدة للتحكم عن بُعد، مما يتيح للمستخدمين التحكم في التلفاز أو الشاشة الداعمة لتقنية SmartThings مباشرة من الشاشة الرئيسية للهاتف.

ولكن تطبيق SmartThings لا يقتصر على التحكم في التلفاز فقط، بل يهدف إلى أن يكون المحور المركزي لإدارة منزلك الذكي. يمكن للتطبيق الاتصال بمجموعة واسعة من الأجهزة، مثل الأضواء، وأجهزة تنظيم الحرارة، والكاميرات، والأجهزة الأمنية. يُمكن للمستخدم عبر التطبيق تشغيل الأضواء، وضبط درجة الحرارة، وحتى تشغيل ماكينة صنع القهوة، كل ذلك من مكان واحد.

يتيح التطبيق أيضًا للمستخدم إنشاء إجراءات روتينية وأتمتة مخصصة لتسهيل الحياة اليومية. على سبيل المثال، يمكن إعداد روتين “صباح الخير” لتشغيل الأضواء، وضبط منظم الحرارة، وتشغيل ماكينة القهوة عند انطلاق المنبه. كما يمكن إنشاء روتين “ليلة مشاهدة فيلم” لتعتيم الأضواء وتشغيل التلفاز تلقائيًا.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للتطبيق مراقبة أمان المنزل من خلال إرسال تنبيهات عند فتح باب أو نافذة، كما يتيح مشاهدة بث مباشر من كاميرات الأمان.

ومع تحديث ديسمبر 2024 (الإصدار 1.8.26.21)، أضافت سامسونج أداة سهلة الاستخدام تعمل كنسخة مصغرة من جهاز التحكم عن بُعد المدمج بالتلفاز. تتيح الأداة للمستخدم الوصول الفوري إلى عناصر التحكم بمجرد النقر عليها.

ومع ذلك، تعمل الأداة فقط مع أجهزة تلفزيون وشاشات سامسونج المصنعة في عام 2022 أو أحدث، بينما تفتقر النماذج القديمة إلى التوافق بسبب قيود في الأجهزة أو البرمجيات. لبدء استخدام الأداة، يجب تحديث تطبيق SmartThings عبر متجر Play أو متجر Galaxy.

يواصل تطبيق SmartThings تلقي تحديثات متكررة تهدف إلى تحسين وظائفه وإضافة ميزات جديدة. على سبيل المثال، أطلقت سامسونج مؤخرًا برنامج SmartThings Flex Connect، الذي يتيح توصيل الأجهزة الذكية بالتطبيق، مع تقديم مكافآت مقابل المساهمة في توفير الطاقة.

من الواضح أن سامسونج تستثمر بجدية في تطوير SmartThings، مما يجعل التطبيق أكثر فائدة وسهولة في الاستخدام، مع تلبية احتياجات المستخدمين اليومية.

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