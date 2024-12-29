شكرا لقرائتكم خبر عن حادث نادر.. مقتل شرطي في النرويج إثر تبادل لإطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

حالة تهديد مسلح

حادث نادر

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة النرويجية السبت مقتل أحد عناصرها ومسلحا مشتبها به بعد تبادل لإطلاق النار ليلا في الدولة الاسكندنافية حيث نادرا ما يُقتل رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم.وآخر مرة قُتل فيها شرطي بالرصاص أثناء عمله في النرويج كانت في عام 2004، وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية "إن آر كيه".وقالت الشرطة إن إطلاق النار المميت وقع السبت في كليب قرب مدينة ستافانغر في جنوب غرب النروج، وأسفر أيضا عن إصابة شرطي آخر.كانت الشرطة قد تلقت تنبيها بشأن تقارير عن حالة تهديد مسلح بعد منتصف ليل السبت.وأصيب في تبادل إطلاق النار عنصرا الشرطة والمسلح المشتبه به وهو في الأربعينيات من العمر وكان يجلس في سيارة.وقضى أحد الشرطيين وهو في العشرينات من العمر والمشتبه به السبت متأثرين بجراحهما البالغة.تعد حوادث إطلاق النار المميتة التي تستهدف الشرطة نادرة للغاية في النرويج ودول الشمال الأوروبي الأخرى.وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور لشبكة "إن آر كيه" إن "هذا حدث خطير ومأسوي للغاية يؤثر علينا جميعا".