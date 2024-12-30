شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الإعلام تغرّم أحد مشاهير سناب شات لنشره محتوى مخالفًا في مناسبات عقارية واجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غرمت تنظيم الإعلام أحد مشاهير سناب شات مبلغ 100 ألف ريال، وتعلّق ترخيصه الإعلامي 30 يومًا، بسبب تكرار نشره محتوىً إعلاميًا مخالفًا خلال مشاركته في مناسبات عقارية واجتماعية.

وعدم التزامه بما ورد في الفقرة 10 من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع، التي تنص على عدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، والفقرة 13 من المادة ذاتها والتي تنص على عدم عرض المحتوى الإعلامي الذي يستخدم لغة مبتذلة.

