شكرا لقرائتكم خبر عن دودو الجباس: لا أفكر فى الاعتزال.. وبيراميدز سينافس على كل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد دودو الجباس لاعب نادى بيراميدز، أنه لا يفكر حاليا فى الاعتزال، وأن هدفه فى الجونة كان مميزا فى المباراة، التى جمعتهما اليوم الإثنين، فى إطار منافسات الجولة السابعة من الدورى.

وقال دودو الجباس، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مباراة الجونة كان صعب جدا وإحنا عندنا غيابات كثيرة جدا من إصابات وإيقافات، وتم إلغاء هدف قبلها، وأحمد الله على هذا الهدف وهذا الانتصار، وخاصة أنه قبل مباراة مهمة أمام الترجى التونسى".

وأضاف مهاجم بيراميدز: "فريق بيراميدز ينافس هذا الموسم على كل البطولات، وسنحاول التتويج ببطولة أو بطولتين بنهاية الموسم الجارى".

وتابع: "لا أفكر فى الاعتزال ومركز جدا فى المران والمباريات، وهذه القرارات بتركها على الله، والاعتزال أصبح لا يرتبط بالسن وكل من يستطيع العطاء يجب أن يستمر".

واستطرد: "يوريتيتش كان متعصب جدا بعد الهدف نظرا لإلغاء هدف لنا قبله بدقائق، وهو دائما متعصب وإحنا اتعودنا على أسلوبه وعصبيته".

وعن المنافسة، قال: "المنافسة هذا الموسم ستكون صعبة نظرا لقلة المباريات، والمنافسة لن تنحصر بين الأهلى والزمالك وبيراميدز فقط، وأرى أن المصرى وسيراميكا يقدمان موسما مميزا حتى الآن، ويمتلكان قائمة من اللاعبين المميزين".