شكرا لقرائتكم خبر عن على خلاف التوقعات.. استقرار الإنفاق على التشييد في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الإنفاق على التشييد

مشروعات التشييد

الدمام - شريف احمد - استقر الإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي، عند نفس مستواه في الشهر السابق تقريبا على خلاف التوقعات، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس.وذكرت الوزارة أن الإنفاق على التشييد ارتفع بأقل من 1ر0% إلى ما يعادل 153ر2 تريليون دولار سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 5ر0% إلى ما يعادل 152ر2 تريليون دولار خلال أكتوبر الماضي.كان المحللون يتوقعون نمو الإنفاق بنسبة 3ر0% ، بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0% خلال أكتوبر وفقا للبيانات الأولية.وأشار تقرير وزارة التجارة إلى زيادة الإنفاق على مشروعات التشييد الخاصة بنسبة 1ر0% إلى ما يعادل 651ر1 تريليون دولار، مقابل ما يعادل 650ر1 تريليون دولار خلال أكتوبر وفقا للبيانات المعدلة .وزاد الإنفاق على مشروعات التشييد السكنية بنسبة 1ر0% إلى ما يعادل 2ر906 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي، في حين استقر الإنفاق على مشروعات التشييد غير السكنية عند ما يعادل 5ر744 مليار دولار.في الوقت نفسه، أشار تقرير وزارة التجارة إلى تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد العامة بنسبة 1ر0% إلى ما يعادل 9ر501 مليار دولار سنويا، مقابل ما يعادل 5ر502 مليار دولار خلال أكتوبر.وتراجع الإنفاق على مشروعات التشييد التعليمية خلال نوفمبر بنسبة 2ر0% إلى ما يعادل 107 مليارات دولار، في حين ارتفع الإنفاق على مشروعات الطرق السريعة بنسبة 2ر0% إلى ما يعادل 9ر142 مليار دولار سنويا.