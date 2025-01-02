شكرا لقرائتكم خبر عن لإجازة آمنة.. "الطرق" تدعو إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الهيئة العامة للطرق اليوم الخميس، جميع مستخدمي الطرق في المملكة إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية لضمان رحلة آمنة خلال فترة الإجازة الدراسية.

يأتي ذلك في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية وزيادة الوعي لدى مستخدمي الطرق، بهدف خفض معدل الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة.

حماية مستخدمي الطريق

أشارت الهيئة إلى أن الالتزام بقواعد السلامة يسهم في حماية مستخدمي الطريق، مؤكدة أهمية الحصول على قسط كافٍ من النوم قبل السفر لضمان التركيز والانتباه في أثناء القيادة.

وشددت على ضرورة التأكد من توفر جميع أدوات السلامة في المركبة قبل السفر، إضافة إلى إجراء فحص شامل للإطارات وأجزاء المركبة الأخرى لضمان جاهزيتها.



ضمان سلامة الأطفال

أوضحت الهيئة أهمية وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم لضمان سلامتهم، وربط حزام الأمان لجميع الركاب، مع التحذير من القيادة في الظروف الجوية الطارئة.

وأكدت ضرورة تجنب استخدام الهاتف المحمول خلال القيادة للتركيز الكامل على الطريق، والالتزام بالسرعات المحددة لتفادي الحوادث المرورية، متمنية للجميع رحلة آمنة وإجازة سعيدة.

تنظيم قطاع الطرق

ويُعد قطاع الطرق من القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية.

وتعمل الهيئة العامة للطرق على الإشراف على هذا القطاع الحيوي، وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة.

كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.