شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. حصيلة قتلى حادث الدهس في نيو أورلينز 15 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

هجوم نيو أورلينز

الدمام - شريف احمد - أوضح مكتب التحقيقات الفدرالي في الولايات المتحدة (إف بي آي)، الخميس، أن الحصيلة التي أعلنتها السلطات لقتلى عملية الدهس المنفّذة ليل الأربعاء في نيو أورلينز بواقع 15 قتيلا، تشمل المشتبه به أيضا.وكانت السلطات قد أعلنت الحصيلة من دون أن توضّح أنها تشمل المشتبه به في تنفيذ الهجوم الذي قتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.وقال المسؤول في الاف بي آي الفدرالية كريستوفر رايا خلال إحاطة إعلامية: "سقط 14 قتيلا والمهاجم نفسه، أي 15 قتيلا في المجموع".والمشتبه به في تنفيذ الهجوم الذي تتعامل معه الشرطة على أنه "عمل إرهابي" هو شمس الدين جبار، مواطن أمريكي من تكساس في الثانية والأربعين من العمر خدم سابقا في الجيش وأرسل إلى أفغانستان.