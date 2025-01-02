شكرا لقرائتكم خبر عن أول تداول بـ2025.. تباين مؤشرات الأسهم العالمية بعد عطلة رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم العالمية

بورصة "وول ستريت"

مكاسب سنوية

سوق الطاقة

الدمام - شريف احمد - تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، حيث تراجعت المؤشرات الصينية بنسبة تجاوزت 2%، فيما ظلت سوق الأسهم الرئيسية في المنطقة في طوكيو مغلقة بمناسبة عطلة رأس السنة الجديدة.وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 5ر0 % ليصل إلى 33ر7346 نقطة، فيما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 2ر0 % ليصل إلى 91ر19947 نقطة. واستقر مؤشر فوتسي 100 البريطاني دون تغيير تقريبا عند 85ر8174 نقطة.وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4ر0 %.ولا يزال المستثمرون حذرين بشأن ما قد يقوم به الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بمجرد توليه منصبه، بما في ذلك رفع الرسوم الجمركية على الواردات من الصين ودول آسيوية أخرى.وهبط مؤشر شنغهاي المركب المجمع بنسبة 7ر2 % ليصل إلى 56ر3262 نقطة، كما تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 2ر2 % ليصل إلى 32ر19623 نقطة.وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 5ر0 % ليصل إلى 20ر8201 نقطة، فيما استقر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي دون تغيير عند 94ر2398 نقطة.وأغلقت الأسواق في بورصة "وول ستريت" الأمريكية، أمس الأربعاء، بمناسبة عطلة رأس السنة الجديدة، كما كان الحال مع جميع الأسواق العالمية الأخرى تقريبا. وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض، أمس الأول الثلاثاء، حيث أنهى السوق عام 2024 بخسارة طفيفة في اليوم الأخير من عام آخر حطم العديد من الأرقام القياسية في وول ستريت.وتخلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا عن مكاسب مبكرة في بداية التداولات ليغلق متراجعا بنسبة 4ر0 %. وسجل المؤشر القياسي ارتفاعا بنسبة 3ر23 % في عام 2024، محققا 57 رقما قياسيا خلال العام.ويعد هذا العام الثاني على التوالي الذي يحقق فيه المؤشر مكاسب تتجاوز 20%. وكانت آخر مرة حقق فيها المؤشر مكاسب سنوية كبيرة متتالية في عام .1998 وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1ر0 %، كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 9ر0 %.وفي سوق الطاقة، اليوم الخميس، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بواقع 26 سنتا ليصل إلى 98ر71 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، الوسيط العالمي، بواقع 28 سنتا ليصل إلى 85ر74 دولارا للبرميل.وفي أسواق العملة، اليوم الخميس، تراجع الدولار مقابل الين الياباني، ليصل إلى 79ر156 ين، من 24ر157 ين، فيما ارتفع اليورو ليصل إلى 0368ر1 دولار، من 0359ر1 دولار.