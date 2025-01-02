- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 11 مساء.. أتربة مثارة على مكة المكرمة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس مساء اليوم الخميس، من أتربة مثارة على منطقتي مكة المكرمة والمديمة المنورة، حتى الساعة 11 مساء اليوم الخميس.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترًا.
المدينة المنورة: العيص وبدر ووادي الفرع والمدينة المنورة والرايس وينبع.
وفي المرتبة الثانية جاءت تبوك وحائل وسجلتا درجتين، ثم رفحاء بـ 3 مئوية.
أما القصيم وسكاكا عرعر، فسجلت كل منها 4 درجات، ثم الطائف بـ5 درجات مئوية.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.
ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.
حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف.
حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترًا.
أماكن الأتربة المثارةمكة المكرمة: خليص والجموم والكامل والعاصمة المقدسة وثول ورابغ.
المدينة المنورة: العيص وبدر ووادي الفرع والمدينة المنورة والرايس وينبع.
أقل درجة حرارةسجلت كل من طريف والقريات أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الخميس، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد فقد سجلتا درجة واحدة مئوية.
وفي المرتبة الثانية جاءت تبوك وحائل وسجلتا درجتين، ثم رفحاء بـ 3 مئوية.
أما القصيم وسكاكا عرعر، فسجلت كل منها 4 درجات، ثم الطائف بـ5 درجات مئوية.
طقس بارد إلى شديد البرودةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن يسود طقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية، مع فرصة لتكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.
البحر الأحمرالرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.
حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
الخليج العربيالرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف.
حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.