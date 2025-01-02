شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 11 مساء.. أتربة مثارة على مكة المكرمة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أماكن الأتربة المثارة

أقل درجة حرارة

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طقس بارد إلى شديد البرودة

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البحر الأحمر

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الخليج العربي

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس مساء اليوم الخميس، من أتربة مثارة على منطقتي مكة المكرمة والمديمة المنورة، حتى الساعة 11 مساء اليوم الخميس.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترًا.مكة المكرمة: خليص والجموم والكامل والعاصمة المقدسة وثول ورابغ.المدينة المنورة: العيص وبدر ووادي الفرع والمدينة المنورة والرايس وينبع.سجلت كل من طريف والقريات أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الخميس، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد فقد سجلتا درجة واحدة مئويةوفي المرتبة الثانية جاءت تبوك وحائل وسجلتا درجتين، ثم رفحاء بـ 3 مئويةأما القصيم وسكاكا عرعر، فسجلت كل منها 4 درجات، ثم الطائف بـ5 درجات مئويةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن يسود طقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية، مع فرصة لتكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكرفي حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياضكما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطقالرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبيارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبيحالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبيالرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعةارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصفحالة البحر: متوسط الموج إلى مائج