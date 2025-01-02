شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. بورصة المغرب تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

البورصة المغربية

الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 2.13 %، عند 15.087,26 نقطة.وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 2.28 %، ليستقر عند 1.220,24 نقطة.كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 1.48 % بمجموع 1.050,08 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 830 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 765 مليار درهم مغربي.