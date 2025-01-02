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شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. بورصة المغرب تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 2.13 %، عند 15.087,26 نقطة.
وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 2.28 %، ليستقر عند 1.220,24 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 830 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 765 مليار درهم مغربي.
وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 2.28 %، ليستقر عند 1.220,24 نقطة.
البورصة المغربيةكما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 1.48 % بمجموع 1.050,08 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 830 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 765 مليار درهم مغربي.